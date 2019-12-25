قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّه يتواصل مع اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية، ويسأله في كل صغيرة وكبيرة.

ووجّه الرئيس تساؤلا لوزير الزراعة، خلال افتتاح مشروعات قومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل في الفيوم: "تقدر تعمل كدا وتحط مشروعاتك قدامك وتبقى فاكرها وحافظ أرقامها وتراجعها حرف حرف، الجيش ده زي المسطرة، ومش محتاج أراجع وراهم، لكن دي مسؤولية والهدف هو الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط، واللي يقدر يعمل كدا أنا معاه لو كنا بنحب بلدنا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، باكورة مشروعات الثروة الحيوانية المتمثلة بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يضم 3 مزارع للتسمين والتربية ومجزر آلي متكامل ومركز علمي بيطري، ومزرعة نباتية بحثية ومصنع للحوم المصنعة ومنفذ للبيع، كما يفتتح 4 مزارع نموذجية في النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.