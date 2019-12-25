أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة ناصر، تفقد خلالها عددا من المرافق الخدمية والجماهيرية بمركز ومدينة ناصر، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين عن قرب.

وتفقد المحافظ وحدة مرور ناصر، بتكلفة 4 مليون جنيه، وذلك بخلاف التجهيزات التي بلغت 2.5 مليون جنيه "مساهمة مجتعية " والذى سيسهم في تقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة وتراخيص السيارات لمواطني مركز ناصر والقرى التابعة لها وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين.

وتجول المحافظ داخل المبنى المقام على مساحة إجمالية 2000 متر تقريبا، شاملة مساحة المبنى الإداري التى تقدر بـ 450 متر، و تضم مكاتب إدارية وأقسام داخلية، بالإضافة إلى 1500 متر تم رصفها وتستخدم أماكن فراغات مخصص لفحص السيارات. وأمر المحافظ بسرعة تركيب وتوصيل خطوط التليفونات، والمياه للمبنى، وإنهاء كافة الإجرءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مطالبا تنفيذ ذلك كله في موعد غايته 15 يوما، لتشغيل الوحدة، والذى يمثل أهمية حيوية لمركز ومدينة ناصر، حيث يقدم خدمة جماهيرية هامة.

كما تفقد المحافظ مكتب بريد دلاص النموذجي، والذى تم إنشاؤه على مساحة 90 مترا، ونفذته الهيئة القومية للبريد، ضمن خطة الدولة للتيسير على المواطنين، ورفع المعاناة عن الأهالي والمسنين من أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات عبر المكتب من صرف المعاشات وخدمات مالية وبريدية، ومن المقرر افتتاح المكتب خلال أيام.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مجمع الخدمات بقرية دلاص داخل مبنى الوحدة المحلية، والذي يضم مبنى السجل المدني، ووحدة إسعاف بتكلفة إجمالية 750 ألف جنيه حيث تفقد المحافظ مبنى السجل المقام على مساحة 155متر، وتم تجهيزه وفرشه وتأثيثه، تمهيدا لافتتاحه قريبا، ليقدم خدمة حيوية لمواطني ناصر في مجال استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها، كما تفقد وحدة الإسعاف، والتى ستضم سيارة إسعاف مجهزة لتكون متمركزة بصفة مستمرة لتقديم خدمات فورية لإنقاذ المرضى والمصابين في حالات الطوارئ.

وأشاد المحافظ بتعاون وتضافر كافة الجهود التي أثمرت عن تنفيذ هذه الخدمات للتيسير على المواطنين في تلقي الخدمات الحيوية، مؤكدا حرصه علي توفير كل سبل الدعم وتذليل كافة المعوقات لإتمام أي عمل من شأنة خدمة المواطنين والعمل علي راحتهم، مطالباً الجميع بالتكاتف مع جهود الدولة التي لا تدخر جهدا لتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين. رافق المحافظ خلال زيارته كل من النائبين هشام مجدي، عبد الحكيم مسعود، عضوي مجلس النواب، العقيد حسام الشايب مدير المرور، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، ومسؤولي الوحدة المحلية بناصر، وعدد من التنفيذيين المعنيين.