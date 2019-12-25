أماكن أثرية تم افتتاحها خلال عام 2019

اكتشافات وافتتاحات أثرية عدة شهدها عام 2019، جاءت ثمرة لمساعي وزارة الآثار في تطوير المتاحف والمواقع الأثرية، من أجل تنشيط حركتي السياحة الداخلية والخارجية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لدعم قطاعي الآثار والسياحة، وقد رممت الوزارة وطورت كثير من المتاحف والقصور الأثرية، وجرى افتتاحها خلال 2019.

"الوطن" تستعرض المتاحف والقصور والأماكن الأثرية التي اُفتتحت خلال 2019، سواء كانت جديدة أو خضعت لعمليات ترميم، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الدولة لشؤون الآثار في توقيتات زمنية متباينة، العام الجاري:

منطقة آثار أبيدوس

مطلع أبريل الماضي، افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، منطقة آثار أبيدوس في سوهاج، بهدف تحقيق الرؤية الحضارية لمنطقة أبيدوس الأثرية وفتح المجالين البصري والعمراني بها، والكشف عن مزيد من المعالم الأثرية بعمبدي رمسيس الأول والرابع، وغيرها من المعابد الموجودة في المنطقة.

معبد "الإيبت"

منتصف أبريل الماضي، افتتح وزير الآثار معبد "الإيبت"، ضمن معابد الكرنك الفرعونية، بعد الانتهاء من ترميمه وافتتاحه لأول مرة أمام الجمهور.

هرم "سنفرو الجنوبي"

يوليو الماضي، افتتح وزير الآثار هرم "سنفرو الجنوبي"، المعروف بالهرم المنحني بمنطقة دهشور، بعد إنهاء أعمال ترميمه، حيث جرى تجميع الأحجار المتساقطة من الهرم وإعادتها إلى أماكنها الأصلية مره أخرى، إلى جانب ترميم الدعامات الداخلية.

متحف سوهاج

منتصف أغسطس الماضي، اُفتتح متحف سوهاج للزائرين، بعدما استمر العمل به 25 عاما.

يُضفي المتحف قيمة سياحية لمحافظة سوهاج إلى جانب المناطق السياحية والأثرية الأخرى الموجودة بها مثل معبد "أبيدوس" في البلينا.

متحف طنطا

نهاية أغسطس الماضي، اُفتتح متحف آثار طنطا للزائرين بعدما أُغلق 19 عاما.

جاء الافتتاح في إطار خطة وزارة الآثار لتطوير وترميم وإعادة فتح المتاحف المغلقة في جميع أنحاء الجمهورية.

قصر الأمير يوسف كمال

نهاية سبتمبر الماضي، افتتح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قصر الأمير يوسف كمال في نجع حمادي للزائرين، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، التي استغرقت 9 أشهر.

قصر البارون

أعلنت وزارة الآثار، سابقا، الانتهاء من 90% من أعمال ترميم قصر البارون، ما يعني إمكانية افتتاحه خلال أيام قليلة للزائرين، ليروي تاريخ حي هيليوبليس على مر العصور.

يشمل المعرض، الموجود داخل القصر، مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسوم الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة، ويضم مجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام التي تحكي تاريخ مصر الجديدة، ومظاهر ونمط الحياة خلال تلك الفترة الزمنية المميزة.