شارك الفريق أول صدقي صبحي مساعد الرئيس لشؤون الدفاع، ووفد مرافق له، في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الراحل، بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

رافق الفريق صدقي صبحي وفد ضم السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وعددا من كبار ضباط الجيش المصري، والعميد أركان حرب وائل حمزة ملحق الدفاع المصري بالجزائر.

وكان الفريق صدقي صبحي قد وصل صباح اليوم إلى الجزائر ممثلا للرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح.

وتأتي المشاركة المصرية في الجنازة تقديرا للعلاقات الثنائية بين البلدين ولدور الفريق قايد صالح الذي شارك في حرب أكتوبر 1973 إلى جانب القوات المصرية لاسترداد سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، ودوره في العبور ببلاده المرحلة الصعبة الماضية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد.