تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والصناديق العربية.

وخسر رأسمال "السوقي" لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 600 مليون جنيه لينهي التعاملات عند 696.4 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 42ر0 % ليبلغ 68ر13747 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 27ر0 %، ليبلغ 84ر527 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 15ر0% ليصل إلى 17ر1386 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 51 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 58 شركة وحافظت أسهم 48 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.