مرصد الأزهر يستقبل وفدا من القيادات الشبابية التونسية

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم، وفدًا من القيادات الشبابية التونسية، التي تزور مصر في إطار بروتوكول تعاون بين وزارتي "الشباب والرياضة" في البلدين.

واستعرض مشرفو المرصد، آليةَ عمل المؤسسة التي تضم 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم.

وأعرب أعضاء الوفد التونسي، عن تقديرهم لجهود المرصد في مكافحة الإرهاب، والتصدي للدعاوى المتطرفة، مشيدين بالدراسات والإصدارات المطبوعة والمرئية للمرصد، وتنوع الحملات التي يطلقها لتوعية النشء والشباب، بظاهرة التطرف ومخاطرها.