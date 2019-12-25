قضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم، بمعاقبة اثنين من جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام شنقا بتهمة قتل أمين شرطة، ومحاولة قتل خفير آخر بمركز منيا القمح، وذلك بعد التصديق على قرار المفتي.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 آخرين في القضية نفسها، بالسجن 15 عاما و3 متهمين بالسجن 3 سنوات ومتهمين بالسجن 5 سنوات، كما برأت متهمين اثنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم.

تعود أحداث القضية رقم 60478 لسنة 2014 جنايات منيا القمح لعام 2014 حيث تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوفاة "وليد السيد النمر" 37 عاما ابن قرية التلين مركز منيا القمح، إثر قيام مجهولين بإطلاق النيران عليه، وإصابته بطلق ناري في الرأس من الخلف، ما أدى إلى وفاته في الحال، كما تلقى إخطارا بمحاولة قتل خفير آخر.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين من عناصر جماعة الإخوان، بتهمة ارتكاب الواقعة والانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف وشغب واستهداف رجال الجيش والشرطة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وجرى إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.