أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارا بتحديد قيمة أسعار المتر المسطح في التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء بالمحافظة بالجنيه المصري.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 467 لسنة 2019، وجاءت تفاصيل القرار هنــا.