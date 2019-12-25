أعلنت محافظة بورسعيد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أنّه في إطار حرص محافظة بورسعيد على توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، يعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة بالمحافظة (قطاع خاص) توافر 1500 فرصة عمل كمشغل إنتاج بمنطقة جنوب بورسعيد.

وتتوافر أتوبيسات مكيفة خاصة بالشركة (مواصلات مجانية للعاملين بالشركة من وإلى المكان)، وتأمين طبي خاص في أفضل المراكز الطبية للعاملين بالشركة، كما يتوفر دار رعاية لأبناء السيدات العاملين بالمصنع مجانًا، ووثيقة تأمين على الحياة لكل عامل بالشركة، إضافة إلى برامج تدريبية مميزة داخل مصر وخارجها وبيئة عمل صحية ونظيفة.

ويشترط في المتقدم للحصول على العمل الآتي:

- الحالة الصحية بحيث لا يعاني المتقدم من أي أمراض مزمنة أو عضوية.

- أن يجتاز اختبارات الشركة والاختبارات الخاصة بتعاطي المخدرات بأنواعها.

- أن يكون غير مؤمن عليه.

- أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

- أن يتراوح سن المتقدم من 18 إلى 35 عامًا (ذكور وإناث).

وعلى الراغبين سرعة التقدم شخصيًا لمكتب جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الإداري بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بالأوراق الآتية:

- صورة المؤهل.

- صورة الرقم القومي.