"تشغيل الشباب" يعلن عن وظائف بشركة تصنيع أسلاك كهربائية

أعلن جهاز تشغيل الشباب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها في محافظة الإسماعيلية.

وتستعرض "الوطن" المستندات المطلوبة والوظائف المتاحة وتفاصيل العمل:

الوظائف المتاحة

- عمال إنتاج

- مراقبين جودة

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في الوظيفة.

- سند إثبات الموقف من التجنيد.

- شهادة المؤهل العلمي.

- تقديم ما يثبت سنوات الخبرة إن وجد.

- رقم الهاتف المحمول الخاص بطالب الوظيفة.

تفاصيل العمل

- تأمين طبي خاص بالعاملين بالشركة لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

- توفر الشركة أتوبيسات مكيفة خاصة لنقل العاملين من وإلى مكان العمل.

- وثيقة تأمين على الحياة لكل عامل بالشركة.

- برامج تدريبية مميزة داخل مصر وخارجها.

- دار رعاية لأبناء السيدات العاملات بالمصنع ببورسعيد.

- يصل الراتب لعمال الإنتاج إلى 2050 جنيها، ولمراقب الجودة 2150 جنيها.

- يصل عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات بنظام الشيفتات، شيفتين للإناث وثلاثة شيفتات للذكور.

وللتقدم للوظائف المتاحة، يمكنك ملأ الاستمارة الموجوده على صفحة جهاز تشغيل الشباب بالاسماعيلية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.