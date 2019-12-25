مرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

نشرت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عدد من الوظائف وملتقيات التوظيف التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب من الجنسين.

وجاءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

1. جمعية صناع الحياة الخيرية تطلب للتعيين ممثلة تسويق خارجي للعمل في مجموعات في مناطق عامة لعرض أنشطة الجمعية للعمل في الجيزة وأكتوبر بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط طلبة وخريجين.

- إناث فقط.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- المرتب: 2000 جنيه.

- 5 ساعات عمل ويوم إجازة.

2. شركة الفيوم الجديدة لاستصلاح وتقسيم الأراضي تطلب للتعين مندوب مبيعات (مسؤول عن مباشرة تسويق الأراضي داخل الموقع بسيارة الشركة مع العملاء) للعمل بمنطقة آخر فيصل بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ خريجين.

- خبرة سنة في مجال المبيعات.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 30 عامًا.

- مرتب 3000 جنيه بالعمولة.

- من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً.

- تأمينات.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على Masrcv@outlook.com، المسمى الوظيفي: (مسئول مبيعات + 216) مع صورة حديثة.

3- شركة مطاعم بوتشرز بيرجر تعلن يومًا مفتوحًا للتوظيف بمركز شباب الشيخ زايد يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا في الوظائف الآتية:

مدير مطعم.

مساعد مدير مطعم.

مدير مطبخ.

مساعد مدير مطبخ.

محاسب تكاليف.

موظفين أمن.

سيوارد.

مندوب تحصيل.

ويتر.

طباخ.

سائقين رخصة مهنيه (ثانية).

هوست.

أوردر تيكر.

أمين مخزن.

مزايا وشروط الشركة:

- مرتبات من 2100 حتى 5000 جنيه.

- تأمين طبي واجتماعي.

- توفير وجبة أو بدل وجبة.

- توفير مواصلات للفرع أو بدل مواصلات.

- 8 ساعات عمل + ساعة راحة.

- تيبس + بونص.

- إجازات أسبوعية.

3. فرصة لطلبة الدبلومات والمؤهلات المتوسطة والعليا للعمل لمدة شهر للعمل بأحد مطاعم شركة أمريكانا كعضو فريق عمل في (كنتاكي وهارديز وبيتزا هت وتكا) بأحد فروع مصر الجديدة ومدينة نصر بمرتب ثابت 2500 جنيه ووجبة يوميًا وزي رسمي، ويفضل الطلبة وسكان المناطق القريبة.

ويمكنك التقديم واستلام الوظيفة مباشرة الإثنين المقبل الموافق 30 ديسمبر بفرع كنتاكي عين شمس بشارع عين شمس الرئيسي بجوار التوحيد والنور.

الشروط والمتطلبات

- طلبة مؤهل متوسط والدبلومات والسياحة والجامعي والمؤهلات الأخرى.

- مدة العمل خلال يناير.

- ذكور وإناث.

- العمل 9 ساعات.

- تدريب وخبرة في المجال.

- العمل بصورة البطاقة فقط.

وللتقدم لأي من الوظائف يمكنك ملء استمارة التقديم عبر الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على فيس بوك.