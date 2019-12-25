مستوطن يقتحم كنيسة القيامة بسكين ويروع المصلين

اقتحم مستوطن إسرائيلي يحمل سكيناً، اليوم، كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وقالت القناة "13" الإسرائيلية، إن شرطة الاحتلال أوقفت مستوطنا اقتحم كنيسة القيامة بالحي المسيحي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، موضحة أن المستوطن كان يحمل في يده "سكين مطبخ كبير"، واقتحم المكان المقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن هجوم الشاب على الكنيسة، تسبب في حالة كبيرة من الفزع بين روادها، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، فيما لم تورد القناة الإسرائيلية تفاصيل إضافية حول الهجوم، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

الكسواني: الاحتلال الإسرائيلي يشعل فتيل الحرب الدينية في الأقصى

وفي سياق آخر، قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال الأعياد اليهودية لزيادة وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين، مضيفا في بيان صحفي، إن المسجد الأقصى خالص للمسلمين، وكافة القرارات الأممية وبينها قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" تؤكد ذلك.

وطالب الكسواني، الدول العربية والإسلامية بمواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى والوقوف إلى جانبهم، وأن تقف إلى جانب دائرة الأوقاف في دفاعها عن الأقصى لأنه ليس للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين كافة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

جديرب الذكر، أن المستوطنين دعوا إلى تصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لأسبوع، ويسعى الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.

أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

ويزعم اليهود أن لهم "هيكلا" أو "معبدا" كان موجودا مكان المسجد الأقصى وبناه سيدنا سليمان عليه السلام، لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجي، من خلال الاقتحامات التي يقومون بها والتي ازدادت وتيرتها.