قالت سامية حليم، خالة الطفلة فريدة من ذوي القدرات الخاصة، المكرمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالية "قادرون باختلاف 2"، أمس، إنها بعد وفاة شقيقتها عام 2007، تولت هي رعاية 3 بنات: "كنت دعم ليهم، وهما بالنسبالي أولادي".

وأضافت "حليم"، خلال استضافتها ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن فريدة كانت تحظى برعاية خاصة، كونها إحدى ذوى القدرات الخاصة، الأمر الذي استلزم منها دراسة وبحث، عن كيفية التعامل الأمثل معها.

وأوضحت أن فريدة، تعلمت السباحة والعزف الموسيقي والكمبيوتر: "فضلت في المدرسة الفكرية لحد 17 سنة، وبعد كده دخلت الجامعة الألمانية، بقسم دعم الاحتياجات الخاصة".

وأكدت أن قرار دمج الأطفال ذوى القدرات الخاصة، كان له عظيم الأثر على حالتهم النفسية، وأسلوب تعاملهم مع الطلاب الطبيعيين، والمجتمع كله.