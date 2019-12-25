عبر شهاب الدين عادل، أحد المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف 2"، عن سعادته بتكريم رئيس الجمهورية له.

ووجه شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، الشكر لأمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، قائلًا: إنها تعامله مثل والدته.

وأضاف أنه سعيد للغاية، بسبب تكريمه من الرئيس السيسي: "كلنا بنحب الرئيس جدًا هو زي أبونا".

وكرم السيسي، شهاب الدين عادل خميس، بطل سباحة محليًا ودوليًا، والتحق بنظام الدمج التعليمي، ومر بكل مراحله التعليمي، وحصل على 92% كنسبة نجاح في الثانوية العامة، وهو الآن في الفرقة الثانية بكلية الآداب، قسم التاريخ، في جامعة القاهرة، كما أنه عضو فعال في اتحاد الطلاب بالجامعة.