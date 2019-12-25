ولية أمر مقدمة "قادرون باختلاف": "من ساعة الحفلة ما خلصت وهي طايرة في السما"

قالت إنعام أشرف عثمان، ابنة عم والمسؤولة عن نورهان عثمان، واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، والمشاركة في تقديم احتفالية "قادرون باختلاف 2" أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها تخوض تمرينات منذ شهر أغسطس الماضي على الوقوف على خشبة مسرح الحفل.

وأضافت ولية أمر الفتاة في حديثها لـ"الوطن"، أنها على الرغم من أن عمرها العقلي أقل من عمرها الحيقي، البالغ 19 عامًا، إلا أنها اجتماعية للغاية وتمارس كرة السلة، وتجهز نفسها لتصبح مذيعة وممثلة، وتدرس حاليًا في إحدى مدارس اللغات، لافتةً إلى أنها عضو في الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية.

ولية أمر نورهان: قدمت من شهر 8 وبتتمرن 12 ساعة في اليوم

وتابعت أنها دخلت اختبار الاتحاد منذ شهر أغسطس الماضي لاختيار مقدمي الحفل والمشاركين في الاستعراضات الفنية، وتم اختيارها لتقديم الحفل، وكانت تتمرن مرة كل أسبوع، حتى منتصف شهر ديسمبر، حيث بدأت التمرينات أن تصبح يومية من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً مع المخرج هشام جمال والمهندسة أمل مبدي، حتى يصلوا للمستوى الذي ظهروا به في الحفل.

وأشارت إلى أن نورهان تألقت خلال الحفل، حتى أنها ارتجلت الجملة الأخيرة التي شكرت فيها الرئيس السيسي والوزراء والحضور، لافتةً إلى أنها تحدثت مع الرئيس السيسي حين كانت بجواره وأخبرته أنها تحبه وأنها "مبسوطة" لأنها تراه.

وأردفت أن تقديم الحفل أثر بشكل كبير في نورهان، حيث حقق قفزة كبيرة في ثقتها بنفسها، مواصلةً: "من ساعة الحفلة خلصت وهي ماشية تصقف ورافعة إيديها كأنها طايرة في السما".