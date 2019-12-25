نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، مقطع فيديو لفيلم وثائقي، تحت اسم "خطوة على الطريق"، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتضمن الفيلم، جانب من الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، لتنمية الثروة الحيوانية، وصناعتها التكميلية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، عبر عشرات الصروح الإنتاجية، ومنها الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إحدى القلاع التابعة لمشروعات الخدمة الوطنية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة المصرية، في مختلف المجالات.