بعد مطالبة السيسي.. كيف يمكن زيادة إنتاج الألبان؟

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أمنياته بأن يعمل المركز البحثي لوزارة الزراعة، على الارتقاء بالسلالات المحلية، لتكون قريبة من العالمية، متابعا: "لو قدرنا نعمل ده هيبقى الريف بينتج أرقام كبيرة من الألبان، وإنتاج الألبان لأي سلالة من اللي بنجيبها من بره، أد 3 مرات من الإنتاج بتاعنا من السلالة المصرية".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم: "عاوزين نستفيد من الجامعات ووزارة الزراعة في السلالات، ويكون في عائد مباشر للمواطنين".

زيادة إنتاج الألبان، يتحقق أولا بالاهتمام بصحة الحيوان، تحت إشراف أطباء بيطريين متخصصين، وبالتالي ينتج الحيوان ألبان جيدة الدسم، يمكن استخدامها في تصنيع منتجات الألبان أيضًا، وفقا للدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين السابق.

وأضاف "طه" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المزارع الحيوانية يجب أن تعتمد على الأعلاف الخضراء، والأعلاف المطحونة، لضمان تحقيق التغذية المتزنة والمتكاملة لإنتاج ألبان دسمة، ولحوم جيدة دون ضرر.

وأوضح نقيب البيطريين السابق، أن المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي، اليوم، في محافظة الفيوم، المتمثلة في مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يضم 3 مزارع للتسمين والتربية، ومجزر آلي متكامل ومركز علمي بيطري، تهدف إلى الاهتمام بصحة الحيوان، ثم ذبحه بطريقة إسلامية، تضمن سلامة اللحوم، والاستفادة من الجلود، وبالتالي تتحقق الاستفادة الكاملة من الحيوان.

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية، لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني، ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة، بتوفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة.