بمجرد دخوله إلى قاعة مسرح المنارة بالتجمع الخامس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الثانية، خطف أحمد طارق، من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، الأنظار، من خلال الفقرة التي أداها رفقة الفنان بيومي فؤاد، نال بسببها تحية الحاضرين في نهايتها.

حصل أحمد طارق، على عدة جوائز وأوسمة في إلقاء الشعر، منها المركز الثاني في الملتقى العربي السابع لذوي القدرات الخاصة "بكرة أحلي"، التابع لوزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في الشعر، بمسابقة الحلم المصري من وزارة الشباب والرياضة، والمركز الأول بملتقى الإبداع الفني لذوي القدرات الخاصة، ومركز أول في مسابقة إيفريست للأدب، ودرع التميز، ولقب سفير الإنسانية من المهرجان الدولي لذوي القدرات الخاصة.

والدة أحمد: تدرب أسبوع واحد "والريس طبطب عليه"

أميرة عرفة والدة أحمد طارق، قالت إن نجلها صاحب الـ23 عامًا، كان يحلم بلقاء الرئيس منذ مدة كبيرة، والتصوير معه، اشترى له مصحف منذ عامين ليهديه له، وهي الأمنية التي وصلت لحد بكائه منذ فترة، بسبب رغبته الشديدة، ليتقدم منذ شهر لاختبارات الحفل، ويجري إبلاغه منذ أسبوعين فقط، باشتراكه في فقرة مع بيومي فؤاد.

أسبوع واحد فقط، استغرقه أحمد للتدريب على الفقرة وأدائها، في مسرح وزارة الشباب والرياضة ومسرح المنارة، منه يومان فقط مع بيومي فؤاد، ليخرج أدائه بذلك الشكل الذي لفت الأنظار، وفقًا لحديث والدته لـ"الوطن"، فالشاب الذي يعاني من إعاقتين ذهنية وبصرية، دخل إلى المسرح بطريقته المعتادة، حيث يرفع يديه لتحية الحضور، بمجرد سماع صوت التصفيق، وهو ما ساعده على التفاعل مع الجمهور بسهولة.

وتفسر والدة أحمد، عدم اهتزازه وثقته بنفسه على المسرح، واستغراقه وقت قصير في التمرين على الفقرة، بتعوده على الأمر، حيث ألقى الشعر لأول مرة، حين كان عمره 12 عامًا، وشارك في مسابقات عديدة، وتحرص دومًا على حضوره لحفلات وصالونات ثقافية عديدة، وإلقاء الشعر خلالها، وهو ما أعطاه ثقة كبيرة في نفسه، مؤكدةً على أنه في سعادة بالغة منذ انتهاء الحفل، وطبطبة الرئيس وثنائه عليه.

"أنا دخلت دخلتي المعتادة وأكلت الجو بفضل ربنا" كلماتٌ بدأ بها "أحمد" حديثه لـ"الوطن"، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الاحتفالية، مؤكدًا في الوقت ذاته، على أنه لم يكن خائفًا من الوقوف على المسرح بسبب تعوده على الأمر، كما أن بيومي فؤاد سهل عليه الأمر كثيرًا.