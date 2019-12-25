حذر البنك المركزي اليمني، اليمنيين من محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية التلاعب بالعملة الوطنية، مؤكدا في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم، أن الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم 14 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2003، تعد عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن.

وأضاف المركزي اليمني، أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي التي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية، استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، ونقل مقرة الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأهاب البنك المركزي، باليمنيين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه اليمن.