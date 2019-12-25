قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية مستهدفة وستظل كذلك، مضيفًا: "علاجه إحنا، إحنا كدولة ومواطنين، إحنا كمؤسسات مختلفة، طول ما الدولة مستقرة هنقدر على المستوى الداخلي نحقق اللي إحنا عاوزينه".

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، اليوم، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التلفزيون المصري، منذ قليل: "وعلى المستوى الإقليمي اللي بنقول عليه مضطرب نقدر نستعيد دولة بعد دولة، وتستعيد تلك الدول استقرارها وبالتالي يعود الاستقرار للمنطقة بأكلمها".

وأشار الرئيس إلى أن مصر ركيزة استقرار حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها، "في الخارج الأمور هتستقر باستقرارنا إحنا".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.