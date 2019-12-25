قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ظّل على مدار أربع سنوات يعمل على تثبيت الدولة المصرية للحفاظ عليها بشكل كامل، مضيفًا: "كنا بنحافظ على الدولة عشان متسقطش مننا، ثم تم البدء في خطة متكاملة مع بعضها البعض وبقينا ناخد قطاع قطاع عشان نحل المشاكل اللي فيه".

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التليفزيون المصري، منذ قليل: "إحنا كمؤسسات الدولة طول ما هي مستقرة ومنتبه للتحديات مش هنسقط، لازم التحدي للحفاظ على الحالة دي، وديما بكرر إن الموضوع مش نظام يا جماعة، الموضوع دولة".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.