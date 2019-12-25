قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عّمل على حل مشكلات قطاع الكهرباء كونه ملف حساس للغاية يؤثر على مصالح المواطنين وحياتهم اليومية.

وأضاف السيسي، خلال لقائه، اليوم، مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التليفزيون المصري، منذ قليل: "خلصنا قطاع الكهرباء، دخلنا على قطاع النقل، تفتكروا قطاع النقل هياخد كام مليار دولار عشان نقدر نعالج المشاكل اللي فيه"، موضحًا أن قطاع النقل في حاجة إلى 40 مليار دولار لحل مشكلاته بالكامل واستعادة بريقه، وبالتالي يحتاج ما لا يقل عن 600 مليار جنيه مصري.

وتابع: "محتاجين المبلغ ده عشان قطاع النقل يستعيد بريقه ونتفرج على قطاع يليق بمصر، بنتكلم عن حاجة زي السكة الحديد وتجديد القطارات والجرارات سواء كانت للمواطنين أو البضائع، وتوفير نسبة أمان عالية وأشياء أخرى من هذا القبيل".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.