السيسي: القطاعات المرتبطة بالجماهير مليئة بالتحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القطاعات المرتبطة بالجماهير مليئة بالتحديات، وذلك في معرض حديثه عن قطاع الزراعة، مؤكدا أن تلك القطاعات يجب أن تتعامل مع الجماهير بشكل يناسب الثقافة والظروف والأحوال، مضيفًا: "بالتالي متقدرش تطلب إجراءات حادة تمس الناس".

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التليفزيون المصري، أنه كلما تقدمت مصر في مجال السياحة يزيد الدخل الذي يأتي منها في موازنة الدولة، مستطردًا: "الدخل بيزيد والتشغيل اللي جواها يزيد".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.