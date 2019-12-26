حصلت إلإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة 5 ملايين جنيه من شركة بددت كمية من المكملات الغذائية بعد رفض الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المكملات والمطالبة بإعادة تصديرها او إعدامها.

كانت شركة "ف. ت" استوردت بضائع مشمولها 3 بيانات جمركية من جمرك بورسعيد لصنف مكملات غذائية، وجرى الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول، ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وأكدت التحريات قيام الشركة بالتصرف في المشمول بالسوق المحلي رغم علمه بأنه جرى رفض البضائع، وأصبحت ممنوع دخولها للبلاد، وذلك بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

وجرى استدعاء صاحب الشأن للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي الإلتزام بالمنطقة الشرقية برئاسة أحمد درويش لاستيفاء الإجراءات ومعرفة سبب عدم إعادة تصدير البضائع المرفوضة أو إعدامها رغم تعهده بذلك.

وتحرير محضر تهرب جمركي برقم 105 لسنة 2018 والسير في الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة وصدور الحكم بالإدانة وسداد قيمة التعويض الجمركي المستحق.

وسددت الشركة التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 5 ملايين و257 ألف و455 جنيه بالقسيمة رقم 881936 في 18 نوفمبر 2018.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.