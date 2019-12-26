عائلة الزعيم في صورة.. رامي إمام يسترجع ذكريات 3 أجيال: رجعتني 38 سنة

نشر المخرج رامي إمام نجل الزعيم الفنان عادل إمام، نجم الكوميديا، صورة عائلية قديمة عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، جمعته مع جده لوالده محمد إمام، ووالده، يحتضن كل منهم الآخر.

وعلق "إمام" على الصورة المنشور، أمس، قائلًا: "الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت، والحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا، دي من أحب الصور لي، مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا لا، لأن فيها جدي الله يرحمه محمد إمام الكبير".

وقال نجل الزعيم عن جده: "الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه، والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ويدعيلي وبيدعي لأبويا".

وتابع: "وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر ومكانش فاكرني ولا فاكر أي شخص في عيلتنا، لحد ما مات سنة 1997، لكن دايما حاسس إنه عايش معايا طول الوقت".

واختتم داعيًا له: "ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك".