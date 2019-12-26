نقلت صحيفة الإمارات اليوم، بثا مباشرا لوقائع ظاهرة كسوف الشمس الحلقي، التي تمر بها المنطقة اليوم، ويقوم به فريق مركز الفلك الدولي من منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي برعاية وكالة الإمارات للفضاء.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد كشف، الإثنين الماضي، عن حدوث كسوف حلقي للشمس في نهاية ربيع الآخر، بالتزامن مع اقتران شهر جمادى الأول لعام 1441 هجرية الخميس المقبل.

وأكد المعهد في بيان عنه، أنّ الكسوف الحلقي يرى في الهند وسيرلانكا وسنغافورة وإندونيسيا، وبعض مدن الإمارات العربية، ورأس روبس بسلطنة عُمان والهفوف بالمملكة العربية السعودية، موضحا أنّ مسار الكسوف سيقطع نحو 12 ألفا و900 كيلومتر من سطح الأرض ومغطيا مساحة عرضها 118 كم.

وأضاف المعهد أنّ أقصى مدة زمنية للكسوف الحلقي 3 دقائق و40 ثانية وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر نحو 97% من كامل قرص الشمس، ويرى الكسوف جزئيا في بعض مدن البلدان العربية وباكستان والهند وسيرلانكا وماليزيا وإندونيسيا وبروني والفلبين.