تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

مرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

نشرت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عددًا من الوظائف وملتقيات التوظيف التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب من الجنسين.

"الفيضة الصغرى" تُغرق المحافظات الساحلية.. والأمواج تجتاح الشوارع

اجتاحت موجة من الطقس السيئ محافظات الوجه البحرى، تزامناً مع بدء نوة "الفيضة الصغرى"، ما تسبب فى ارتفاع الأمواج فى المدن الساحلية وخروجها إلى الشوارع، في بورسعيد، تسببت الرياح فى ارتفاع أمواج البحر المتوسط وخروج المياه إلى الشوارع المطلة على الشاطئ خاصة فى بورفؤاد، وتأثرت حركة المارة بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية.

طقس 72 ساعة مقبلة: درجة حرارة تنخفض لـ8 وأمطار على القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، أنّ يومي الخميس والجمعة يشهدان طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد لشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

خفض الأسعار وتوفير فرص عمل.. أهمية مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدى أهمية مشروع مجمع الإنتاج الحيواني بالمحافظة، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مشيرا إلى أنه يساعد في سد الفجوة الغذائية، وتوفير فرص العمل، إضافة دوره في انخفاض الأسعار.

القصة الكاملة لقتل كلب المطرية.. "قتل 5 معزات وعض طفل"

سواطير حادة أمسك بها 4 أشخاص وانهالوا بشفراتها على جسد كلب لا حول له ولا قوة، كل ما فعله هو محاولة الاختباء داخل "توكتوك"، ولكن يبدو أنها لم تجدي، ليستكمل أصحاب الأسلحة توجيه ضرباتهم لجسد الكلب، ويخر قتيلًا أمام أعين الجميع.. مشهد رصدته كاميرا موبايل أحد المارة في منطقة المطرية.

الاشتباه في إصابة 4 طلاب بالالتهاب السحائي وحجزهم في المستشفيات

إجراءات احترازية شهدتها مدارس المنوفية، وسط تشديدات بتهوية الفصول، إثر الاشتباه فى إصابة 4 طلاب بمدن مختلفة بالالتهاب السحائى، وجرى حجز ثلاثة منهم فى مستشفى حميات شبين الكوم، فيما تم حجز الحالة الرابعة بمستشفى حميات منوف، وسارعت الأطقم الطبية إلى سحب عينات من الحالات الأربع للتأكد من إصابتهم بالمرض من عدمه.

طقس الخميس 26-12-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

"حلقة النار".. كل ما تريد معرفته عن آخر ظواهر 2019: أخطر كسوف للشمس

"هي الأخطر في 2019".. هكذا وصفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الكسوف الحلقي الشمسي، الذي سيجرى صباح اليوم الخميس، والمعروف باسم "حلقة النار" أو الكسوف الحلقي وهو الأخير خلال العام الجاري 2019.

هبة مجدي تخفي وجه ابنتها عبر إنستجرام: "Merry Christmas"

انضمت الفنانة الشابة هبة مجدي إلى قائمة الفنانات، اللائي يخفين وجوه أبناءهن، خلال الصور الفوتوغرافية التي يشاركن بها جمهورهن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إيهاب الخطيب: خصم 3 نقاط من الزمالك.. والأهلي يقترب من إيليكي (فيديو)

أكّد إيهاب الخطيب مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، أنَّ لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لديها إصرار كبير على خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك ببطولة الدوري المصري الموسم الجاري، وذلك بعد التواصل مع العديد من المسؤولين باللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.