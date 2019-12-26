تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير و 3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في قضية "الحزام الأخضر".

- يحتفل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب بتخريج الدفعة التاسعة من الدبلوم المهني في إصلاح تشوهات وإطالة العظام بمقر المعهد بالمقطم.

- يستضيف المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد محاضرة عن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وأثرها على استقرار علاقات العمل وتوثيق التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال تنفيذا للبرنامج الثاني من فعاليات مبادرة مصر أمانة بين أيديك، بمدرية القوى العاملة ببورسعيد بمشاركة 354 من "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة.

- تشهد إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الدكتورة الاحتفالية الكبرى التي تقام بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيس فرقة رضا ويستمر الاحتفال على مدار أسبوعين متتاليين على مسرح البالون.

- تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا بقيادة المايسترو إبراهيم الموجي في الثامنة مساء على مسرح الجمهورية.

- ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ندوة تحت عنوان: "اللغة العربية لغة القرآن"، وذلك بقاعة "الفسطاط" بمركز الأزهر للمؤتمرات.