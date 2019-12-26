تصدر فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة النجم تامر حسني، إيرادات أفلام منتصف العام في أولي أيام عرضه، بعد تحقيقه مليونا و702 ألف و6 جنيهات، أمس، بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء فيلم "بيت ست" للمخرج أحمد عادل عقل، وبطولة عدد من الوجوه الشابة، في المركز الثاني بـ 10 الآف و3 جنيهات، بينما احتل فيلم "استدعاء ولي عمرو" للمخرج أحمد البدري، وبطولة الثنائي حورية فرغلي ومحمد عز، المركز الثالث بألف و780 جنيها.

ويشارك في بطولة "الفلوس" خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، زينة، محمد سلام، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، بينما يقوم ببطولة فيلم "بيت ست" مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، نيجار محمد، وسلمى الديب، أما فيلم "استدعاء ولي عمرو" فيشارك في بطولته صبري فواز، سماح أنور، محمد لطفي، وحمادة الليثي.