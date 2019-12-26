لقي 6 أشخاص مصرعهم بينهم 5 أطفال، بينما أصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق "أسيوط ـ سوهاج" الشرقي أمام قرية الهمامية التابعة لمركز البداري.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهال بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط البداري أمام قرية الهمامية دائرة المركز.

بالانتقال والإسعاف كما انتقل لموقع الحادث محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة والسائق وإحدى أقربائهم.

نجم عن الحادث مصرع 6 أشخاص بينهم 5 أطفال وسائق السيارة وإصابة 3 آخرين من مستقلى السيارة "الأب والأم"، وسيدة أخرى جميعهم مقيمين بقرية النواورة دائرة المركز.

تم نقل الجثث لمستشفى البداري المركزي والمصابين للمستشفى الجامعي، وجارى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجارى تحرير المحضر الازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.