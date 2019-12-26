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سكرتير عام المنوفية: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس والصحة لها الأولوية

سكرتير عام المنوفية: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس والصحة لها الأولوية

"مستثمري أبو رواش": الصناعة أهم مشروع استراتيجي وقومي في 2020

"مستثمري أبو رواش": الصناعة أهم مشروع استراتيجي وقومي في 2020

أحمد عزيز يناقش آليات المشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

أحمد عزيز يناقش آليات المشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

مجلس الوزراء يتبنى تطبيق سياسة الحقن الآمن وإجراءات مأمونية نقل الدم

مجلس الوزراء يتبنى تطبيق سياسة الحقن الآمن وإجراءات مأمونية نقل الدم

استخراج جثة متوفي منذ 2017 لتشريحها.. شقيقه يتهم الزوجة بقتله

استخراج جثة متوفي منذ 2017 لتشريحها.. شقيقه يتهم الزوجة بقتله

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

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كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

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