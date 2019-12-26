تغيب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن مرافقة الإمام الأكبر للمرة الأولى، على رأس وفد دعوي كبير من كبار قيادات الأوقاف إلى الكاتدرائية للتهنئة.

وأكّدت مصادر بالمكتب الفني لشيخ الأزهر، والمكتب الفني لوزير الأوقاف، لـ"الوطن"، أن غياب وزير الأوقاف عن وفد الإمام الأكبر للمرة الأولى بسبب اجتماع مجلس الوزراء الذي بدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم وانتهى الساعة 12 ظهراً.

ورافق الإمام الأكبر خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من الأزهر الشريف، ضم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ونفت المصادر وجود خلاف بين المؤسسات الدينية الثلاثة تسبب في عدم تواجد الوزير، مشيرة إلى أن العلاقة بين المؤسسات علي أحسن حال.

بدوره، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لـ"الوطن"، أن العلاقة بين وزارة الأوقاف وبين الأزهر الشريف وبين دار الإفتاء المصرية في أفضل أحوالها تعاونًا وتنسيقًا، ويوجد تعاون مشترك وتنسيق مستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتابع وزير الأوقاف: "الكل يسير في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف، كما يتم التنسيق المستمر في كثير من القضايا والعمل المشترك مع دار الإفتاء المصرية".