قررت نيابة الخانكة حبس تشكيل عصابي تتزعمه ربة منزل لسرقة السيارات من قائديها بأسلوب الاستدراج والمغافلة 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوجيه تهمة السرقة بالاكراه لأفراد التشكيل.

كانت معلومات وردت للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، مفادها قيام كل من " م م ح" عاطل والسابق اتهامه في 18 قضية، والمسجل خطر، و"ر ع ع " "عاطل والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا، والمسجل خطر، و" ن ا ا " ربة منزل والسابق اتهامها في قضية " آداب عامة تحريض علي فسق " بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بإسلوب الاستدراج والمغافلة.

تم إخطار اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أعدت لذلك. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها، وبتطوير مناقشتهم، أقروا بارتكابهم عدة وقائع، وبلغوا عن السيارات المستولى عليها وباستدعاء مالكيها تعرفوا عليها.