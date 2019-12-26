هنأت الفنانة السورية كندة علوش الفنانة غادة عادل بميلادها الـ45 عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت كندة عدد من الصور بحفل عيد ميلاد غادة عادل، معلقة: "من عيد ميلاد غادة، كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي".

وظهر في الصور كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، والإعلامية إنجي علي، والسيناريست تامر حبيب.

كان المخرج محمد سامي كشف مؤخرًا، تفاصيل انسحاب الفنانة غادة عادل، من مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد "البرنس"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح "سامي" في تصريحات تليفزيونية، أن غادة كانت متعاقدة بالفعل على بطولة المسلسل، ولكنها اعتذرت في الأوقات الأخيرة، بسبب عدم ملاءمة مواعيدها مع مواعيد تصوير المسلسل، وجرى الاتفاق مع الفنانة نور اللبنانية، لتكون بدلا منها.