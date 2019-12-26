أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وفقاً لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

رئيس الجمهورية: ندعم استقرار ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي

وشهد الاتصال الهاتفي، استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، وأكّد الرئيس السيسي ثوابت الموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

الرئيس يؤكد مواصلة جهود كشف ملابسات قضية ريجيني للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة

بدوره، أشار رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

كونتي: نسعى لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الاتصال تناول كذلك عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

وأكّد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تطرق اللقاء، إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"، وجدد الرئيس السيسي تأكيد استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.