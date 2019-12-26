قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدعم السياسي من القيادة للأحزاب المصرية، موجود منذ فترة طويلة، مضيفًا: "أنا مش طرف ضدهم، أنا مش عندي حزب حاكم عشان أنجح على ضعف الآخرين، إحنا بنتكلم على منظومة سياسية تقدر تستمر، إحنا عاوزين الأحزاب تكون قادرة على منع أي جهة من استهداف الدولة وإسقاطها".

وأضاف السيسي، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، اليوم، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التلفزيون المصري، أن الإصلاح السياسي، مرتبط بحركة المواطنين وحركة الأحزاب واستعادتها لدورها، مستطردًا :" دلوقتي فيه 100 حزب، أنا مش هقول كلهم يندمجوا في كيان، بس ممكن يبقى فيه مثلا 4 أو 5 كيانات، يقدروا يأثروا".

وتساءل السيسي: "هل فيه حد النهاردة من الأحزاب طالب الدولة أن يكون فيه شباب عندها في الوزارة أو نواب محافظين أو محافظين، لأ، محصلش، احنا عملنا كده عشان كفكرة نقول من خلالها للأحزاب يلا تعالوا معانا، البلد بلدنا كلنا".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.