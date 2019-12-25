رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، حول التعديلات الوزارية الجديدة التي جرت خلال الأيام الماضية، حيث ذكر أن المتابعين لتطورات التشكيل الحكومي على مدى الـ5 سنوات الماضية، سيجدوا أن الدولة تأخذ خطوات متقدمة من أجل تحسين الأداء.

وقال السيسي، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، اليوم، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، والذي نقله التلفزيون المصري: "إحنا طبعا لاحظنا من أداء الحكومة على مدار الـ5 سنوات الماضية، إن فيه أمور لازم يُعاد تنظيمها، وكذلك الاستفادة من الخبرات التي توفرت".

وتابع :" يعني مثلا اللي مسك السياحة والآثار كان معني بالموضوع بشكل أو بآخر بهذا الملف منذ عام أو أكثر، وهذا شكل لديه خبرة جديدة، واحنا اتطمنا على الأداء، فقولنا يبقى القطاعين يشتغلوا مع بعض، طول ما احنا عايشين يبقى الهدف هو الإصلاح والتطوير والتغيير للأفضل لصالح مصر، وربنا يوفقهم".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.