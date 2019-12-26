أكد المخرج رؤوف عبدالعزيز أنه يواصل التحضير لمسلسل "سيف الله" السيرة الذاتية لـ"سيف الله المسلول" خالد بن الوليد، تمهيدا لبدء التصوير لخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وعن انضمام يوسف شعبان وعودته للدراما، أكد رؤوف، لـ"الوطن"، أنه إضافة كبيرة للعمل خصوصصا أنه أحد من علامات الدراما المصرية وله باع كبير في الدراما الدينية.

يذكر أن مسلسل "سيف الله" من بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وعدد كبير من النجوم سيتم الإعلان عنهم تباعا، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج "سينرجي".

ويعد النجم يوسف شعبان من أباطرة الدراما الدينية والتاريخية في مصر، حيث قدم 15 عملا من هذه الفئة خلال مشواره الفني، جسد في كل عمل منها شخصية تقمصها باحتراف ولمست وجدانا، ولعل أبرز هذه الأعمال "محمد رسول الله والكعبة المشرفة وعنترة والزير سالم والأزهر الشريف منارة الإسلام ومحمد رسول الله إلى العالم" وغيرها من الروائع التي شكلت وجدان أجيال متعاقبة من الوطن العربي كله.