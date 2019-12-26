قال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعى 2019/2020، بالكلية، ستنطلق السبت المقبل.

وأكد "قدري"، أن الكلية أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات التيرم، منذ أسبوعين، لافتا إلى أنه جرى تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، فضلا عن تجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة، وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف عميد الكلية، أنه جرى التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالتواجد داخل اللجان، وأثناء إنعقاد فترة الامتحانات، للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالأسئلة لجميع الطلاب، فضلا عن التأكيد على العيادات الخاصة بالكلية، بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التشديد على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان، والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وأوضح "قدرى"، أن من المقرر تقدم (45753) طالب وطالبة، للامتحانات هذا الفصل الدراسي.

يتقدم للامتحان (14474) طالب وطالبة فى الفرقة الأولى عربي.

كما سيتقدم للامتحانات (11160) طالب وطالبة فى الفرقة الثانية عربي.

(10926) طالب وطالبة فى الفرقة الثالثة عربي، وكذلك (9451) طالب وطالبة فى الفرقة الرابعة عربي.

أما بالنسبة لشعبة اللغة الانجليزية، فسيتقدم للامتحانات (5971) طالب وطالبة.

فى حين سيتقدم لامتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والإنجليزية، ما يقرب من (2660) طالب وطالبة، (111) طالب وطالبة ببرنامج الشراكة مع جامعة كين الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر، أن الإمتحانات فى كلية التجارة– جامعة عين شمس تبدأ يوم 22/12/2019، وتستمر على النحو التالي:

من 22/12/2019 حتى 26/12/2019 امتحانات التخلفات للشعبة العربي والإنجليزي.

من 28/12/2019 حتى 23/1/2020 امتحانات شعبة اللغة العربية للفرق الـ4.

من 29/12/2019 حتى 23/1 /2020 امتحانات شعبة اللغة الإنجليزية للفرقة الـ4.

من 23/12/2019 حتى 24/1/2020 امتحانات التعليم المفتوح لجميع المستويات.

من 25/12/2019 حتى 23/1/2020 امتحانات برامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والإنجليزية وبرنامج كين.