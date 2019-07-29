أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها لبرنامج الشراكة بين كلية التجارة جامعة عين شمس وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين، اعتباراً من الأحد الموافق 4 أغسطس وحتى الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، وذلك يومياً (من الأحد إلى الخميس باستثناء الإجازات الرسمية) من الـ 10 صباحا وحتى الواحدة ظهراً بمبنى الساعات المعتمدة الدور الأول مبنى ج.

وأوضحت الكلية، في بيان لها، أن أهم مميزات البرنامج حصول الطالب على 3 شهادات منفصلة، شهادة من جامعة عين شمس وشهادة من كلية أوشن وشهادة من جامعة كيين بأمريكا.

ويشترط للقبول بالبرنامج أن يكون الطالب مرشح لكلية التجارة جامعة عين شمس انتظام أو انتساب عن طريق مكتب التنسيق وأن يكون حاصل على 75%؜ في اللغة الإنجليزية. كما يقبل البرنامج التحويل من أي كلية تجارة على مستوى الجمهورية عن طريق مكتب التحويلات المركزي بجامعة عين شمس.