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وزير الأوقاف على رأس وفد لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

وزير الأوقاف على رأس وفد لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

"الحكمة" العراقية تعلن رفضها استقالة "برهم صالح"

"الحكمة" العراقية تعلن رفضها استقالة "برهم صالح"

عميد صيدلة طنطا: خطة خمسية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030

عميد صيدلة طنطا: خطة خمسية تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030

بوتين: لدينا سفينة لمدّ خط أنابيب الغاز إلى ألمانيا لتجاوز العقوبات

بوتين: لدينا سفينة لمدّ خط أنابيب الغاز إلى ألمانيا لتجاوز العقوبات

العاصفة "لولو" تُغرق شوارع لبنان وتُحدث انهيارات صخرية

العاصفة "لولو" تُغرق شوارع لبنان وتُحدث انهيارات صخرية

برلماني يطالب بتغليظ عقوبة الذبح خارج المجازر

برلماني يطالب بتغليظ عقوبة الذبح خارج المجازر

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خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تصل للقاهرة

خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تصل للقاهرة

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

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