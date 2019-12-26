محافظ الغربية يكرم 2 من ذوى القدرات الخاصة لتميزهما في الأنشطة العلمية والرياضية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نهى إبراهيم عزام الحاصلة على ليسانس أداب تاريخ من ذوي القدرات الخاصة لتميزها في عمل مشغولات فنية من الخرز وقيامها بتدريب أصحاب الهمم.

كما كرم أيضاً مصطفى محمد نوفل من ذوي القدرات الخاصة لحصوله على المركز الأول في مجال عرض الأزياء على مستوى الجمهورية وفوزه بالعديد من المسابقات الرياضية ومشاركته في فيلم وثائقي ضد التنمر.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لهم بمكتبه بالديوان العام بحضور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، حيث أهداهم محافظ الغربية درع المحافظة لتميزهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار في مسيرة التميز والتفوق.

وأكد تقديره واعتزازه بأبنائه ذوي القدرات الخاصة كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن وتحقيق الانجازات في جميع المجالات، موجهاً وكيل وزارة الرياضة بالغربية بتنظيم مسابقات وفاعليات لذوي القدرات الخاصة لاكتشاف المواهب والعمل على رعايتهم.