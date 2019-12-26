افتتحت نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "ديارنا" للمنتجات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، على أن يفتتح المعرض للجمهور الجمعة 27 ديسمبر، ويستمر حتى 15 يناير، بقاعة مبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر.

يشارك في المعرض 400 عارض من مختلف محافظات الجمهورية، ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً من الـ10 صباحا حتى 10 مساء، ويضم منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه ومكملات الديكور بأنواعها، التي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويا وذات جودة عالية.

يذكر أن محافظة الفيوم سوف تكون هي ضيف شرف المعرض لهذا العام حيث سيتم تخصيص جناح خاص لمنتجات المحافظة من الحرف اليدوية والأسر المنتجة، كما يتم تخصيص جناح داخل المعرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب الحرف اليدوية والفنانين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

كما يتم الاحتفاء بمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جناح خاص، وكذلك تجهيز المعرض ليكون مناسب لأكواد الإتاحة، وتوفير كراسي متحركة ومترجمي إشارة للتسهيل على الزائرين والعارضين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

يتضمن المعرض مجموعة من الأنشطة الفلكلورية وعروضاً حية لتصنيع مجموعة من المنتجات اليدوية، كما سيتم تخصيص منطقة للأطفال للتسهيل على الزوار اصطحاب أبنائهم، بالإضافة إلى منطقة للمأكولات المصرية التي تعبر عن البيئات المصرية المختلفة.

ويعد المعرض في هذه الدورة معرضاً صديقا للبيئة، حيث يلتزم بالاشتراطات البيئية والحد من التلوث في المنتجات التي سيتم عرضها أو الأدوات المستخدمة في المعرض.