بالجامعة الأمريكية.. علي الحجار يحتفل بجائزة السلطان قابوس غدا

يحتفل الفنان علي الحجار، غدا، مع جمهوره، بالجائزة التي تسلمها من السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، المهداة من مركز السلطان قابوس الثقافي في سلطنة عمان الأسبوع الماضي، وذلك من خلال حفل جماهيري بالجامعة الأمريكية، بوسط البلد.

يذكر أن سلطنة عمان، كانت كرمت الفنان الكبير، علي الحجار، بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في دورتها الثامنة المخصصة في التنافس لعموم العرب، التي أقيمت في نادي الواحات بالعذيبة، وحاز عليها في فئة المطرب العربي، بتكليف من قابوس، وبرعاية الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

تحدث الفنان علي الحجار لـ"الوطن"، بعد تسلمه الجائزة، قائلا: "شرف كبير أن أكون أول مطرب مصري وعربي، يمنح جائزة السلطان قابوس عن الطرب، فرغم أن الجائزة أقيمت على مدار 7 سنوات ماضية، إلا أنه في تلك الدورة، جرى استحداث فئة الطرب، ومنحي الجائزة لأكون أول مطرب عربي يحصل عليها".

أضاف: "سعدت للغاية بهذا الاختيار، فبعيدا عن الجائزة المالية الكبيرة التي منحتها، إلا أن الجائزة الكبرى كانت معنوية، فهي تعطيني دفعة قوية للأمام لكي أبدع وأقدم كل ما هو طربي وثقافي لجمهوري المصري والعربي، وأتمنى أن تحوذ جميع الدول العربية، حذو سلطنة عمان، وأن تقدم مهرجانات وجوائز كبرى لتقييم الفنانين والمثقفين، وترعاهم معنويا وماديا".