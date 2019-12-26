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أفلام تشاهدها في احتفالات الكريسماس ورأس السنة

أفلام تشاهدها في احتفالات الكريسماس ورأس السنة

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع

بالجامعة الأمريكية.. علي الحجار يحتفل بجائزة السلطان قابوس غدا

بالجامعة الأمريكية.. علي الحجار يحتفل بجائزة السلطان قابوس غدا

الجزائر تدين بشدة هجوما إرهابيا استهدف دورية عسكرية في بوركينا فاسو

الجزائر تدين بشدة هجوما إرهابيا استهدف دورية عسكرية في بوركينا فاسو

"الانتقالي السوداني" يعلن تعليق التفاوض مع "الحركة الشعبية-جناح الحلو"

"الانتقالي السوداني" يعلن تعليق التفاوض مع "الحركة الشعبية-جناح الحلو"

"فورين بوليسي": بومبيو قد يزور بيلاروسيا للمرة الأولى يناير المقبل

"فورين بوليسي": بومبيو قد يزور بيلاروسيا للمرة الأولى يناير المقبل

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خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تصل للقاهرة

خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تصل للقاهرة

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

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