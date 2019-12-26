"فورين بوليسي": بومبيو قد يزور بيلاروسيا للمرة الأولى يناير المقبل

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من المرجح أن يقوم بزيارة للمرة الأولى إلى جمهورية بيلاروسيا، يناير المُقبل.

وذكرت المجلة، أن العلاقات بين الغرب وروسيا شهدت بعض التوترات منذ نهاية الحرب الباردة، لذا تعمل واشنطن على إقامة علاقات وثيقة مع آخر الدول التي كانت تابعة لـ"الاتحاد السوفيتي" سابقًا، فقد قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بزيارة إلى بيلاروسيا في وقت سابق من العام الجاري.

وأضافت المجلة الأمريكية، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أكدوا زيارة بومبيو إلى مينسك خلال يناير المُقبل، موضحة أنها ستكون الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية أمريكي في تاريخ بيلاروسيا المستقلة.

يذكر أن بيلاروسيا طردت السفير الأمريكي لديها عام 2008 بعدما فرضت واشنطن عقوبات ضدها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لكن الولايات المتحدة من المرجح أنها تحاول إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بإرسال سفير جديد إلى مينسك للمرة الأولى منذ أكثر من مضي عقد كامل على انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما.