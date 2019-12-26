بالصور.. "بابا نويل" يظهر في الغربية ويوزع هدايا على المواطنين

سادت حالة من الفرحة والسعادة الغامرة على وجوه أطفال الأسر والعائلات بمركز زفتى بمحافظه الغربية على خلفيه ظهور "بابا نويل" في شوارع المحافظة.

وظهر شاب مسلم في العقد الثالث من عمره يرتدي زي ملابس "بابا نويل"، ويوزيع الهدايا المجانيه على الأهالي المارين في شوارع مركز زفتى.

من جانبه قال المحاسب محمد الفخراني صاحب مبادرة الكريسماس، إنه ليس هناك فرق بين أعياد المسلمين والأقباط في مصر وكافه المصريين يحتفلون ببداية عام جديد 2020 م.

كما تمنى الفخراني أن يكون العام الجديد أفضل من العام المنقضي وأن يحقق فيه الجميع كل ما يتمناه.

وعبر الشاب عن سعادته لارتداءه زي بابا نويل بالرغم من أنه خاص بالأخوة الأقباط لأنه لا يشعر بفرق عنهم، مشيرا إلى أنهم يحتفلون أيضا بأعياد المسلمين.

وكشف الفخراني لـ"الوطن" أن كافة الهدايا التي كان يوزعها باستخدام ركوب فيسبا على كافة أبناء مركز زفتى، أنها هدايا رمزيه ولكنها كانت تبث السعادة في نفوس المواطنين خاصة المسلمين قبل الاقباط.

كما دعى كافة المواطنين للاحتفال ببداية العام الجديد والدعاء لمصر بأن تنعم بمزيد من التقدم والخير والأمن والأمان.