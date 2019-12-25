أقدم شاب يدعى "محمد. ع. م. ح"، على الانتحار شنقا، بقرية شبرابتوش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، يبلغ من العمر 17 عاما، ويعمل في الفلاحة مع والده، حيث ترك التعليم في المرحلة الابتدائية، ووجده الأهالي مشنوقا داخل حظيرة مواشي تابعة لأسرته.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، والرائد أحمد الشافعي، رئيس مباحث تلا، يفيد بانتحار شاب يدعى "محمد. ع. م. ح"، 17 عاما، بشنق نفسه بحبل داخل حظيرة مواشي بأرض زراعية، وبحوزته هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إلى مكان الواقعة، بقيادة الرائد أحمد الشافعي، رئيس المباحث، والمقدم محمود شعبان، نائب المأمور، وتبين من التحريات أنّ الشاب كان يعاني من أزمة نفسية نتيجة رغبة أسرته المستمرة في سفره للعمل بالخارج، والضغط عليه، ورفضه ذلك.

وبسؤال "ع. م"، والد الشاب المنتحر، نفى الشبهة الجنائية حول الواقعة، وبسؤال والدته أفادت أنّها كانت تضغط عليه بشكل مستمر للسفر لإيجاد عمل له، ولكنه كان لا يستجيب لطلبها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة في مدينة تلا صرحت بدفن الجثة.