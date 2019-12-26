سيطر الجيش الوطني الليبي، على معسكر التكبالي، الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة "طرابلس"، وتقدم في محوري الخلة ومشروع الهضبة، عقب تراجع المليشيات المسلحة، التابعة لقوات حكومة "الوفاق الوطني"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم.

وتعد هذه النقاط، الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، فيما تستمر الاشتباكات، في محاور عين زارة ووادي الربيع والسبعة وطريق المطار والزهراء، حيث شنّ الجيش الوطني الليبي، غارات على مواقع وتمركزات قوات الوفاق.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، قصف في وقت سابق، اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية، التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.