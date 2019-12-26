قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني في الجوف

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال قائد كتيبة الواحب في لواء الحسم بحرس الحدود اليمني، العقيد يحيي البعجري، في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية اليوم، "إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع محررة، في جبال البان بالمهاشمه بمديرية خب والشعف".

وأكد البعجري، أن الجيش أحبط محاولات الميليشيا الحوثية، وأجبرها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها وأسر إحدى قياداتها.