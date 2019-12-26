قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى غدا الجمعة، كما يستمر نشاط الرياح على أغلب مدن محافظات شمال البلاد لكن أهدأ نسبيا عن الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن الرؤية ستتحسن نسبيا على الطرق كما سيهدأ نشاط الرياح وإثارة الأتربة.

وتابع أن غدا سيكون نشاط الرياح محصورا على السواحل الشمالية، وتستقر الأحوال الجوية في القاهرة، كما تشهد مصر هدوءًا في سرعات الرياح، بالإضافة لاستمرار انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

واستطرد أن سقوط الأمطار سيكون على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري لكنها أقل غزارة من الأيام الماضية، كما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

وتستمر درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية من 18 لـ19 درجة مئوية خلال النهار، وتستمر في الانخفاض في فترات الليل حتى تصل إلى 11 و12 درجة مئوية.

ونصح خبير الأرصاد بتجنب الملاحة البحرية لاضطراب البحر المتوسط نتيجة لنشاط الرياح المستمر على السواحل الشمالية.

ونصح بالقيادة بهدوء على الطرق أثناء سقوط الأمطار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الأنشطة البحرية لحين هدوء الرياح على مسطح البحر المتوسط.