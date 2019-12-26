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حمدي الوزير: استغربت من واحدة ست صوتت ومارضيتش تركب معايا الأسانسير

حمدي الوزير: استغربت من واحدة ست صوتت ومارضيتش تركب معايا الأسانسير

عثر على فأر ميت بعلبة سمك.. سوبر ماركت يعوض رجلا بـ10 جنيهات استرليني

عثر على فأر ميت بعلبة سمك.. سوبر ماركت يعوض رجلا بـ10 جنيهات استرليني

وزيرة التضامن: الفيوم ضيف شرف معرض "ديارنا" في نسخته الـ 64

وزيرة التضامن: الفيوم ضيف شرف معرض "ديارنا" في نسخته الـ 64

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: اللغة العربية ضرورية لفهم الخطاب الشرعي

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: اللغة العربية ضرورية لفهم الخطاب الشرعي

ائتلاف "الوطنية" العراقي يدعو إلى تشكيل وزارة مصغرة برئاسة برهم صالح

ائتلاف "الوطنية" العراقي يدعو إلى تشكيل وزارة مصغرة برئاسة برهم صالح

قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني في الجوف

قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني في الجوف

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أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

من إطلاق خرطوش لإلغاء ترخيص السلاح.. القصة الكاملة لنائبة "ضرب النار"

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

"تلفيق وفبركة وتشويه سمعة".. كيف ردت الصين رسميا على أزمة الإيجور؟

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